16-Jährige kollabierte wegen Lernstress in U6

Am Mittwochnachmittag brach ein 16-jähriges Mädchen in der U6-Station Alserstraße plötzlich zusammen. Zufällig waren zwei Parksheriffs in der Nähe und fingen die Teenagerin auf. Sie leisteten ihr sofort Erste Hilfe. Wie sich herausstellte, hatte das Mädchen wegen Lernstress einen Tag lang "vergessen", zu essen und zu trinken.

"Einer der beiden Ersthelfer betätigte die Notfall-Taste, woraufhin der Fahrer den Zug anhielt und die Rettung verständigte", so Polizeisprecher Paul Eidenberger. "Zeitgleich brachten die beiden Parküberwachungsorgane die 16-Jährige aus dem Zug und setzten die in solchen Fällen notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen."

Nachdem das Mädchen Traubenzucker und Wasser bekam, besserte sich ihr Zustand recht schnell. Die angeforderte Hilfeleistung der Wiener Berufsrettung war also nicht mehr erforderlich.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(zdz)