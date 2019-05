So viele Wahlkarten wurden in Wien ausgestellt

Endspurt für den EU-Wahlkampf: Am 26. Mai stimmt Europas Bevölkerung über die Zusammensetzung des EU-Parlaments ab. In Österreich stehen die sieben Parteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, NEOS, EUROPA JETZT und KPÖ auf dem Wahlzettel. Die 751 EU-Parlamentarier vertreten 510 Millionen Bürger aus allen 28 Mitgliedsstaaten.

Über 100.000 Wahlkarten online beantragt

In Wien sind bei der EU-Wahl am Sonntag 1.157.747 Personen wahlberechtigt. Die Zahl der Wahlberechtigten teilt sich in 610.911 Frauen und 546.836 Männer. Den Wählern aus der Bundeshauptstadt stehen am Sonntag zwischen 7 und 17 Uhr insgesamt 1.458 Wahllokale zur Verfügung.

Insgesamt 102.113 Wahlkartenanträge wurden von den Wienern online gestellt, wie die Stadt Wien am Samstag in einer Aussendung bekannt gibt. 97.498 davon über die Stadt-Wien-App oder unter wahlen.wien.at, sowie 4.615 über die Plattform des Bundes oesterreich.gv.at.

Wie viele Wahlkarten in jedem Wiener Bezirk beantragt wurden, veranschaulicht die Grafik.

Bei der Post nicht abgeholte Wahlkarten liegen im Wahlreferat des Zustellbezirkes auf. Eingeschrieben versendete Wahlkarten, die von den Antragstellern bis zum letzten Schließen der Postämter und Postpartner vor dem Wahlsonntag nicht abgeholt wurden, werden von der Post den Wahlreferaten des jeweiligen Zustellbezirkes übergeben.

Damit können diejenigen übrigens trotzdem noch an der Wahl teilnehmen, sofern sie ihre Wahlkarte im Wahlreferat des Zustellbezirkes noch rechtzeitig abholen. Das ist auch noch am Wahltag bis 17 Uhr möglich.

