25-Jähriger verliert bei Polizeikontrolle die Nerven

Die Polizei kontrollierte kurz nach 17.00 Uhr am Lerchenfelder Gürtel zwei Männer, die offensichtlich dem Suchtgift-Milieu zuzuordnen waren.

Während der Kontrolle blickten sich die beiden dabei immer wieder nervös um und kontrollierten die Umgebung. Einer der beiden Männer zeigte seinen Ausweis vor, der andere erklärte, dass er keinen Ausweis bei sich habe.

Plötzlich und ohne Vorwarnung versetzte ein 25-Jähriger einem Beamten einen heftigen Stoß gegen den Oberkörper und Hals und sprintete davon.

Beamten zu Boden gestoßen

Die Beamten nahmen daraufhin sofort die Verfolgung auf. Beim Versuch der Festnahme leistete der junge Mann dann heftige Gegenwehr und stieß den verfolgenden Polizisten zu Boden, wodurch der Beamte am Knie und der Hand verletzt wurde.

Schließlich gelang es den Polizisten, den 25-Jährigen in der Brunnengasse zu fixieren und mithilfe von angeforderten Kollegen festzunehmen.

Heroin, Marihuana und Messer sichergestellt

Bei der Durchsuchung des Österreichers konnten schließlich sieben Portionskugeln Heroin, geringe Mengen Marihuana und ein Klappmesser sichergestellt werden.

Der amtsbekannte Mann befindet sich in Haft und wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes zur Anzeige gebracht.

Drogen-Dealer festgenommen

Auch in Wien-Favoriten kam es bereits am Freitag zu einer Festnahme eines mutmaßlichen Drogen-Dealers.

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es Zielfahndern des Landeskriminalamts (LKA) einen 29-jährigen Verdächtigen zu schnappen.

Der gebürtige Kroate soll im Jahr 2012 knapp vier Kilogramm Marihuana an Minderjährige in seiner Heimat vertickt haben. Er wurde bereits per EU-Haftbefehl gesucht. Der 29-Jährige wurde in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wil)