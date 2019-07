29-Jähriger prallt nach 4-m-Sturz auf Betonboden

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Donnerstagvormittag in Wien-Liesing ereignet. Gegen 10:30 Uhr wurde die Wiener Berufsrettung in die Scherbangasse berufen. Ein Mann (29) war vier Meter in die Tiefe gestürzt und am Betonboden aufgeprallt.

Der Patient wurde notfallmedizinisch erstversorgt und mittels Vakuummatratze zum Abtransport immobilisiert. In Kooperation zwischen der Seiltechnik-Einsatzgruppe der Berufsrettung und der Feuerwehr wurde das Unfallopfer in einer Rettungswanne aus der Baustelle gehoben.

Bei der Bergung kam auch ein Baukran zum Einsatz. Der schwer verletzte Arbeiter wurde mit mehreren Knochenbrüchen sowie Kopfverletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

(mr)