29-jähriger Dealer stirbt nach Festnahme in Wien

Die Polizei hat am Dienstag in Wien einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Auf der Dienststelle kollabierte der Mann und verstarb an einer Überdosis.