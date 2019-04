3.000 Gratis-Kugeln Eis am Wiener Donaukanal

Seit 41 Jahren feiert Ben & Jerry's den "Free Cone Day". Zur Erinnerung an den Tag, an dem die Gründer Ben Cohen und Jerry Greenfield erstmals ihren Fans in Form einer Gratis-Kugel Eiscreme etwas zurück gaben, wird am 9. April weltweit Gratis-Eis an Passanten verschenkt.

Weil es in Österreich keine eigenen Ben & Jerry’s Shops gibt, findet der "Free Cone Day" auch dieses Jahr wieder an der Adria Wien am Donaukanal, Nahe der Salztorbrücke (Leopoldstadt) statt.

Dort können sich die Ben & Jerry’s Fans einen von rund 3.000 Stück des neuen Ice Cream Snacks "Ben & Jerry's Slices on the Dough“ holen. Für vegane Schleckermäulchen steht ein kleiner Becher (Shortie) mit Ben & Jerry’s Chunky Monkey Vegan bereit.

Los geht es ab 17.30 Uhr, moderiert wird die Verteilaktion von FM4 Morning Show-Moderator und Ben & Jerry’s Fan Stuart Freeman. Der Eintritt ist frei, solange der Vorrat reicht.



