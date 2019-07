4-jähriges Mädchen bei Notbremsung verletzt

Ein 41-jähriger Lenker fuhr am Samstag kurz nach 13 Uhr mit einem Linienomnibus auf der Fahrbahn des Keplerplatzes in Fahrtrichtung Neubaugasse und wollte die Kreuzung Keplergasse/Columbusgasse in gerader Richtung übersetzen.

Laut den Angaben des Lenkers und einer Zeugin wollte eine derzeit noch unbekannte männliche Person unmittelbar vor dem Bus die Fahrbahn überqueren. Dabei soll der Mann unaufmerksam gewesen sein. Er soll sein Handy in der Hand und Kopfhörer in den Ohren gehabt haben.

Bei Notbremsung gegen Stange geprallt

Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der 41-Jährige eine Notbremsung einleiten. Dabei verlor ein 4-jähriges Mädchen das Gleichgewicht und stieß mit dem Kopf gegen eine Haltestange.

Das Mädchen wurde vor Ort von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung erstversorgt, in ein Spital gebracht und nach einer Untersuchung in häusliche Pflege entlassen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfi)