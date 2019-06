47-Jähriger tot aus Neuer Donau geborgen

Am Samstag, kurz nach 14 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Wiener Rettung und der Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz in Wien-Floridsdorf berufen. Ein Schwimmer war an der Neuen Donau untergegangen.

Sonntagfrüh wurde die Suche wieder aufgenommen, nachdem sie am Samstag nach mehreren Stunden erfolglos zu Ende ging. Gegen 8:30 Uhr konnten Taucher die Leiche des Mannes bergen.

Die Mutter des Mannes musste am Samstag das Unglück mitansehen und anschließend vom Kriseninterventionsteam betreut werden. Der Mann wollte unter der Jedlerseer Brücke durchschwimmen, als er plötzlich unterging.

(mr)