5 Einbrüche in 7 Wochen – Polizei schnappt Räuber

Das Landeskriminalamt und das Bundeskriminalamt haben in Zusammenarbeit einen mutmaßlichen Serienräuber geschnappt. Ein 33-jähriger gebürtiger Kroate steht im Verdacht, zwischen 25. März und 10. Mai drei Lebensmittelgeschäfte, eine Bank und eine Tankstelle überfallen zu haben.

Umfrage Haben Sie schon einmal einen Raubüberfall miterlebt? Ja, ich wurde schon selbst überfallen.

Ich war schon als unbeteiligter Zeuge dabei.

Ich habe nur den folgenden Polizeieinsatz mitbekommen.

Nein, noch nie.

Die Überfälle wurden in den Wiener Bezirken Donaustadt, Rudolfsheim-Fünfhaus und Landstraße als auch im niederösterreichischen Rannersdorf verübt. In allen Fällen war der Mann laut Polizei mit einem Revolver bewaffnet, bedrohte damit die Angestellten und erbeutete Bargeld.

In Wohnung festgenommen

Am Freitag ist es den Ermittlern gelungen, denn Mann in einer Wohnung in Penzing festzunehmen. "In einer polizeilichen Vernehmung zeigte er sich geständig und gab an, die Überfälle auf Grund seiner Suchtmittelabhängigkeit begangen zu haben", schildert die LPD Wien am Sonntag.

Der Revolver und ein Teil der Beute wurden sichergestellt.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)