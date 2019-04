6 Einbrecher an nur einem Abend festgenommen

Erst meldeten im 22. Bezirk Zeugen, dass zwei Männer bei einem Abstellplatz ein Schloss eines Fahrrads aufbrachen. Durch die Mithilfe einiger Zeugen, konnten zwei Rumänen (21 und 26) als Tatverdächtige angehalten und festgenommen werden.



Ebenfalls in der Donaustadt wurde durch drei Personen ein Einbruch in ein Wohnhaus versucht. Im Zuge der Sofortfahndung konnte durch den Einsatz des Polizeihelikopters ein Tatverdächtiger, ein 33-jähriger Chilene, festgenommen werden.

Duo in flagranti erwischt



In Favoriten bemerkten Zeugen Geräusche aus einem benachbarten Einfamilienhaus und alarmierten die Polizei. Einschreitende Beamte konnten zwei Personen in flagranti beim Hantieren an der Eingangstüre erwischen. Nach kurzer Flucht gelang die Festnahme beider Männer. Es handelte sich dabei um einen 25-jährigen Österreicher und einen 45-jährigen Türken.



Auch im 10. Bezirk wurde durch zwei Tatverdächtige der Einbruch in eine Wohnung versucht. Das Vorhaben wurde jedoch durch das für die mutmaßlichen Einbrecher überraschende Auftreten der Wohnungsinhaberin vereitelt. Während einem Mann die Flucht gelang, konnten anwesende Zeugen einen Komplizen (Grieche, 45) bis zum Eintreffen der Polizei anhalten. Bei der Durchsuchung einer zugehörigen Wohnung in Simmering, konnte diverses Diebesgut sichergestellt werden.

Die Bilder des Tages

(red)