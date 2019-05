75 Euro Parkstrafe für eine Melange

"Das war der teuerste Kaffee meines Lebens", ist Hassan S. (33) wütend. Der Software-Ingenieur traf sich am 1. Mai mit einem Freund auf einen Kaffee in der McDonald’s-Filiale in der Hadikgasse 254 (Penzing). Die beiden hatten sich viel zu erzählen, übersahen dabei völlig die Zeit.

Umfrage Haben Sie schon einmal eine Parkstrafe bekommen? Leider nicht erst ein Mal. Ich sammle die richtiggehend...

Ja, ein Mal - und es war mir eine Lehre.

Nein, bisher noch nie.

Keine Gefahr, ich habe kein Auto.

Erstaunliche Parkstrafe

Als die beiden nach rund 90 Minuten aus dem Fast-Food-Lokal kamen, erwartete sie eine böse Überraschung: eine Parkstrafe in Höhe von je 75 Euro!

"Ich hatte keine Ahnung, dass ich nur 90 Minuten parken darf. Es gibt keine Schranken oder Parktickets", ist Hassan M. erstaunt und beschwerte sich bei der Parkraumüberwachung "Park & Control".

Doch diese schickte nur die Beweisfotos, der 33-Jährige zahlte zähneknirschend. Auf Nachfrage heißt es seitens von McDonald’s: "Wir mussten die Parkraumüberwachung einführen, da viele Lenker ihr Auto stehen ließen und etwa einkaufen gingen. Es gibt viele Schilder, die auf die maximale Parkdauer von 90 Minuten hinweisen.“



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: