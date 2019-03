775.000 Blumen bringen den Frühling nach Wien

Meteorologisch ist der Frühling schon da, die Temperaturen hängen aber noch ein bißchen nach. Damit dennoch Frühlingsgefühle durch die Stadt ziehen, setzten die Stadtgärtner der MA42 bereits im Herbst die ersten Blumenzwiebeln.

Diese können nun bereits an vielen Plätzen in der Stadt bewundert werden. Mehr als 110.000 blaue Stiefmütterchen bilden einen Rahmen für die Beete Wiens und erstrahlen bereits in farbenfroher Pracht. Die 665.000 Blumenzwiebel der pinken (Barcelona), dunkelvioletten (Ronaldo) und weißen (Agrass White) Tulpen schauen zwar erst ansatzweise aus der Erde und zeigen etwas Grün, aber schon demnächst werden sie zur Farbenvielfalt in der Stadt beitragen.

MA42 beseitigt letzte Spuren des Winters

Bäume und Sträucher, die im Frühjahr bereits vor dem Blattaustrieb blühen – wie zum Beispiel Winterjasmin, Duftschneeball und Forsythie – verbreiten ebenfalls schon Frühlingsflair in der Stadt. Und damit dem ersten Frühlingssonnenbad in den Wiener Parks nichts mehr im Wege steht, werden derzeit auch noch die letzten Spuren des vergangenen Winters beseitigt, Parkbänke zurechtgerückt und Spielgeräte auf Vordermann gebracht.

"Ein großes Dankeschön an unsere Gärtnerinnen und Gärtner, die wie immer tolle Arbeit leisten und dafür sorgen, dass unsere Stadt wieder in wunderbaren Frühlingsfarben erblüht", so Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lok)