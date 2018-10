90-jähriger Autolenker rammte Fußgänger in Wien

Schwerer Unfall Montagfrüh am Wiener Praterstern. Ein Pensionist fuhr mit einem Auto von der Praterstraße in die Lassallestraße. Dabei dürfte der Mann einen Fußgänger (48) übersehen haben, der gerade die Fahrbahn überquerte. Das Opfer wurde von dem Auto erfasst und zu Boden gestoßen. Der 48-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen.

Der Wiener wurde vor Ort von einem Notarzt-Team versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Der 90-Jährige sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Verpflichtende Tests für Senioren?

Der 90-Jährige könnte nicht mehr fahrtauglich gewesen sein, doch das wird in Österreich nicht überprüft. In der Schweiz und anderen europäischen Ländern sind regelmäßige Untersuchungen zur Fahrtüchtigkeit für ältere Menschen ab 75 Jahren gesetzlich vorgeschrieben. Oft sind Senioren laut Verkehrspsychologen mit den vielen Faktoren, die es zu beachten gilt, überfordert. Experten sprechen sich dafür aus, dass der Führerschein ab einem bestimmten Alter an ärztliche Untersuchungen gebunden ist. Was meinen Sie? Stimmen Sie ab in unserem Poll!

