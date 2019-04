Ab heute: Wiener Filmbar wird italienischer Hotspot

Die "Filmbar" in der Wiener Innenstadt ist den Cineasten Wien's ein Begriff. In der Augustinerstraße 1 weht ab heute italienischer Wind unter dem Namen "Monte Ofelio Filmbar". Die neapolitanischen Brüder Luca und Dario Formisano mit wienerischen Wurzeln betreiben nun die winzige Bar. Ein neues Lichtkonzept und vor allem die italienischen Häppchen sollen für mehr Kundschaft sorgen. Mit Frühstück, Aperitivo, klassischen Cocktails und kleinen Häppchen - von Prosciutto, Salami, Parmigiano, eingelegte Zucchini bis hin zu Panini sollen die Wiener Herzen höher Schlagen.

Die Brüder leben ihre große Leidenschaft zu fair und nachhaltig produzierten Lebensmitteln. In ihren Projekten repräsentieren sie sowohl ihre Philosophie als auch die Vorzüge der Verbindung beider Kulturen. So entwickelte sich im Jahr 2016 der Wunsch nach einem eigenen kleinen Concept Store im Sinne einer traditionell italienischen Salumeria, die sich in der Leopoldstadt befindet und unter dem Namen "Monte Ofelio Shop" bekannt wurde.

Öffnungszeiten ab 27. April:

Montag bis Sonntag von 12 Uhr bis 24 Uhr

Geschichte der Wiener Filmbar

Früher gab es an der Minibar kaum Laufkunden. Seit Sommer 2008 wurde die Bar dank der Architektin Gabu Heindl mit zwei Fenstern und eigenem Eingangsbereich versehen. So wurde die Bar auch für die Außenwelt interessant. Filmausstatter Andreas Donhauser übernahm und bespielte seither die Bar mit einem kleinem, aber feinen gastronomischen Programm: Toast, Brötchen, Hausbrandt-Cafe, ausgewählte Weine, Cocktails.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(no)