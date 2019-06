Affenhitze lässt Wiener Orang-Utans kalt

Diese Woche könnten wir den bisher heißesten Tag des Jahres erleben. Doch während die Wiener schwitzen, lässt die Hitzewelle die Orang-Utans im Tiergarten Schönbrunn im wahrsten Sinne des Wortes kalt.

Umfrage Was halten Sie von den Hitzetipps der Orang-Utans? Schlaue Tiere, gehe gleich meine Badeente suchen.

Wenn ich könnte, würde ich es auch so tun.

Mich lässt die Hitze auch so kalt. Ich liebe es, wenn es heiß ist.

Menschenaffen kühlen sich mit Wasserspielen

An heißen Tagen spielen Sol, Mota und Vladimir gerne mit Wasser. Das ist für das Trio Abkühlung und Beschäftigung zugleich. "Orang-Utans sind wie alle Menschenaffen wasserscheu. Sie baden nicht, um sich abzukühlen, aber mit Wasser zu spielen bereitet ihnen viel Vergnügen", erzählt Tiergartendirektorin Dagmar Schratter. Dazu bekommen die Orang-Utans eine kleine, robuste Wanne in der Außenanlage. Durch einen Gitterbereich füllen die Tierpfleger die Wanne mit Wasser und schon kann die Abkühlung beginnen. Großen Gefallen finden die Orang-Utans auch an einem Schlauch mit Löchern, aus dem Wasser in alle Richtungen spritzt.

Auch Orang-Utans lieben Badeenten



Die Pfleger überlegen sich immer wieder Neues, um das Pritscheln spannend zu machen: von Bechern bis zu Badeenten (in Giraffen-Design). Die drei Tiere schätzen das Wasser auf unterschiedliche Art und Weise. "Sol füllt gerne Becher mit Wasser an, trinkt zur Abkühlung ein paar Schlucke oder lässt sich das Wasser direkt aus dem Schlauch in den Mund laufen", so Tierpfleger Fredi Maier.



(Video: Tiergarten Schönbrunn)

Die fast 55 Jahre alte Mota geht es gemütlicher an. Sie lässt Schwämme vollsaugen, um sich dann mit ihnen in den Schatten zurückzuziehen und zu spielen. Am liebsten noch mit einem Tuch zugedeckt – als Sonnenschutz. Von Orang-Utans kann man einiges lernen. Das Männchen Vladimir beweist gerne seine Kraft. "Er wirft die Tonne so oft um, bis er von oben bis unten nass ist. Und wir gleich mit, wenn er besonders wild ist", schmunzelt Maier.

(lok)