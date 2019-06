30-Jährige angezeigt 24. Juni 2019 11:35; Akt: 24.06.2019 11:35 Print

Alko-Radlerin fährt Kind in der Brigittenau um

Eine 30-jährige Radlenkerin war am Sonntag alkoholisiert in Wien-Brigittenau auf einem Gehsteig unterwegs. Dabei fuhr sie ein Kind an.