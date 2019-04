Alko-Streit endete mit Messerstecherei

Fast eine Woche lang suchte die Polizei nach jenem Tatverdächtigen, der vergangenen Samstag einen 47-Jährigen in einem Stiegenhaus in der Prager Straße (Floridsdorf) schwer verletzt haben soll.

Die Polizei fand den Mann mit zahlreichen Stichverletzungen im Kopf- und Oberkörperbereich und leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Das Opfer wurde in ein Spital gebracht.

So lief es ab

Im Zuge der Ermittlungen wurde den Beamten klar, dass sowohl das Opfer als auch der mutmaßliche Täter vor der Tat in ihrer Wohnung Alkohol getrunken hatten. Ein Streit brach aus, der in weiterer Folge zu einer Messerstecherei eskalierte.

Die Kriminalisten des LKA Wien, Außenstelle Nord, verdächtigten schließlich einen 34 Jahre alten Mann mit polnischer Staatsbürgerschaft, den sie am Mittwoch festnehmen konnten.

Er ist geständig und wurde in die Jusitzanstalt gebracht. Die mutmaßliche Tatwaffe hatte er bereits entsorgt.

(red)