Am Donnerstag ist Welt-Schildkrötentag

Schildkröten zahlen zu den der gefährdetsten Tiergruppen überhaupt. Daher gibt es alljährlich am 23. Mai den Weltschildkrötentag, mit dem auf die Bedrohung aufmerksam gemacht werden soll. Auch im Wiener Haus des Meeres (Mariahilf) wird dieser Tag entsprechend begangen. Mit einem bunten Programm soll Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass der stabile Panzer Schildkröten vor den heutigen Gefahren leider nicht mehr schützen kann.

Schildkröte "Puppi" bekommt Wohlfühlmassage

An 23. Mai dreht sich einfach alles um Schildkröten: Um 10.45 Uhr und 15 Uhr finden im Tropenhaus Schildkröten-Fütterungen statt, eine weitere um 12.30 Uhr im Krokipark. Ein besonderes Hightlight findet um 18.00 statt: Dann bekommt die prominenteste Schildkröte des Aqua-Zoos, die Meeresschildkröte Puppi eine "Wohlfühlmassage" durch einen unserer Taucher. "Unglaublich wie sie das genießt, das ist echt sehenswert", schmunzelt Haus des Meeres-Direktor Michael Mitic.

Allerlei Wissenswertes bei Info-Stand und Rätselrallye

Viel Spannendes gibt es beim Infostand im 4. Stock zu erfahren. So kann man sich in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zum Beispiel davon überzeugen, wie stabil ein Schildkrötenpanzer wirklich ist. Nachgebaut kann dieser dann bei einer Bastelstation. Da neu gewonnene Wissen können die Besucher dann im Rahmen einer Rätselrallye gleich testen. Jeder Teilnehmer erhält einen kleinen Preis.



"Der Schildkrötentag im Haus des Meeres wird ein toller Tag, der Bewusstsein für eine Tiergruppe schaffen soll, von der die Hälfte der Arten vom Aussterben bedroht ist", so Mitic.

Alle Infos zum Welt-Schildkrötentag im Haus des Meeres gibt es hier.

