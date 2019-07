Am Spittelberg ist schon Weihnachten

In der Spittelberggasse (Neubau) sorgen seit gestern Advent-Stände und Weihnachtsbäume für Verwunderung. Des Rätsels Lösung: Die heimische Produktionsfirma JewelLabs Pictures dreht hier im Auftrag eines US-Kabelsenders Szenen für einen Film (Name streng geheim). Hauptdarstellerin: Elisabeth Harnois ("CSI Las Vegas"). Der echte Weihnachtsmarkt startet am 14. November.

(red)