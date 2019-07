Amy (3) fiel in Schacht, Diebe klauten Scooter

Der Schock sitzt bei Amy (3) noch immer tief. Den schrecklichen Unfall am Montagvormittag – das zierliche Mädchen knallte am Franz-Jonas-Platz (Floridsdorf) mit den Füßen voran in einen ungesicherten Schacht – hat sie noch nicht verarbeitet: "Sie sagte zu meiner Schwester Eva: 'Mama, ich bin gegangen und dann einfach reingefallen. Aber ich hatte keine Taschenlampe mit'", erzählt ihre Tante Barbara P. (29).

Nepp schenkt Roller

Amy erlitt bei dem Sturz Prellungen sowie Abschürfungen und muss jetzt auch noch einen Gips bis zur Schulter tragen: "Sie konnte am Dienstag den rechten Arm nicht bewegen. Im Spital meinten sie, dass der Arm zwar nicht gebrochen ist, aber die Bänder lädiert sind", so ihre Tante. Dem nicht genug, ist jetzt auch noch der Scooter der Kleinen weg: "Ich bin mit Amy und Eva am Montag ins Spital gefahren. Leider haben wir Amys Roller und eine Badetasche am Unfallort vergessen. Jetzt ist beides weg", ärgert sich Barbara P.

Bestürzt über den Unfall – ein Arbeiter wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt – ist Vizebürgermeister Dominik Nepp (FP): "Es ist ein Skandal, dass sich die Stadt bisher nicht bei der Mutter des verunfallten Mädchens gemeldet hat. Ich stelle der Mutter nun rechtliche Beratung zur Verfügung und werde dem kleinen Mädchen auch einen neuen Roller schenken."



(red)