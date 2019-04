Das sagen Veranstalter des "Analsex-Workshops"

Am Mittwochabend findet an der Uni Wien ein interaktiver Workshop zum Thema "Anatomie und Analsex" statt – gefördert mit Studentengeldern – "Heute.at" berichtete. Die kostenlose Veranstaltung ist ausgebucht.

Umfrage Was halten Sie von dem "Analsex-Workshop"? Eine tolle, fördernswerte Idee.

Das weiß ich nicht. Ich habe ja nicht teilgenommen.

Ich brauche es nicht, aber andere Leute sollen ihren Spaß haben.

Ich halte gar nichts davon.

Das ist mir egal.

Großes Interesse

"In jedem Workshop gibt es etwa 25 Plätze", erklären die Veranstalter auf Anfrage von "Heute.at". "Bei mehr Leuten macht unser didaktisches Konzept keinen Sinn mehr, da es auch um Austausch untereinander geht."

Bisher seien alle Veranstaltungen gut besucht gewesen. "Wir bemerken ein großes Interesse an unserem Projekt und den Themen. Auch weil die Facebook-Community im Grunde ohne aktives Zutun nur durch Mundpropaganda wächst."

Das Interesse am Workshop zu "Anatomie und Analsex" sei zusammen mit dem an "Sex und Kommunikation" bisher am größten. Allerdings sei es schwer zu sagen, ob das neben den Themen auch an den angebotenen Terminen liege.

Fördergelder

Wie berichtet, ist der Workshop Teil einer sechsteiligen Veranstaltungsreihe unter dem Banner "Zweite Aufklärung". Das Projekt wurde von der ÖH Uni Wien selbst mit 1.000 Euro sowie von den Studienvertretungen Gender Studies und Politikwissenschaft mit je 300 Euro unterstützt.

"Der Selbstbeschreibung des Förderantrags folgend, finden wir eine Workshopreihe von qualifizierten SexualpädagogInnen, die Studierenden einen reflektierten, sensiblen und verantwortungsvollen Zugang zu ihrer Sexualität näher bringen will, förderungswürdig", erklärt Sandra Velebit vom Vorsitzteam der ÖH Uni Wien gegenüber "Heute.at".

Der "Ring Freiheitlicher Studenten" (RFS) hatte über den Workshop gewettert. RFS-Obmann Lukas Heim bezeichnete das Projekt gar als "widerlich" und sprach von verschwendeten Studentengeldern.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lu)