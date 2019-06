Bahnhof Ottakring 26. Juni 2019 13:26; Akt: 26.06.2019 13:58 Print

Angst vor Mann mit riesigem Messer in S-Bahn

Fahrgäste in Angst: Zeugen alarmierten am Dienstag die Polizei, weil ein Mann in der Schnellbahn in Wien-Ottakring mit einem riesigen Messer auftauchte.