Anmeldestart für die kostenlose VHS Lernhilfe

Während die "Förderung 2.0" von Kindern der Wiener Volksschulen direkt an ihren Schulstandorten in Anspruch genommen werden kann, wird das Angebot für alle 10- bis 14-Jährigen von den Wiener Volkshochschulen organisiert und findet entweder an der eigenen Schule oder an einer Schule in der Nähe statt. Mehr als 1.000 VHS Lernhilfekurse werden an rund 140 Schulen in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch direkt im Anschluss an den Unterricht angeboten. Die Gruppengrößen beschränken sich auf maximal 10 SchülerInnen, um auf jedes Kind individuell eingehen zu können. Pro Semester nutzen etwa 10.000 Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren das Angebot der Gratis Lernhilfe.

VHS-Lernstationen für rasche Unterstützung

Ergänzend zu den kostenlosen Lernhilfekursen schaffen die VHS-Lernstationen flächendeckend in ganz Wien ein offenes, unverbindliches Lernangebot. Hier gibt es rasche und unkomplizierte Unterstützung bei Fragen zum Lernstoff, zur Hausübung oder zur Schularbeitsvorbereitung. SchülerInnen der NMS und AHS-Unterstufen können ohne Anmeldung von Oktober bis Juni, montags bis donnerstags von 14:30-17:30 Uhr eine VHS-Lernstation besuchen.

Die Anmeldung für die VHS Lernhilfekurse erfolgt durch Eltern oder Erziehungsberechtigte über www.vhs.at bzw. persönlich an jedem Standort der VHS.

Nähere Informationen zur Anmeldung und zu den Kursen unter

- www.vhs.at/gratislernhilfe

- www.wien.gv.at/bildung-forschung/gratis-nachhilfe.html

(Red)