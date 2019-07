Ast-Mord in Katzenpark: Verdächtiger geschnappt

"Ich dachte mir gleich, dass etwas Schreckliches passiert sein muss", schildert ein Anrainer in der Maiselgasse gegenüber "Heute".

Denn: "Sonntagmittag wimmelte es hier plötzlich vor Polizei. Sie rückten locker mit einem Dutzend Fahrzeugen an und sperrte den Zugang zur 'Stadtwildnis' ab", so der Augenzeuge.

Am Montag teilte die Polizei schließlich mit, was sich unweit der Schlachthausgasse zugetragen hatte: Eine Spaziergängerin hatte in dem Park, in dem zwölf Katzen ausgewildert sind, eine männliche Leiche entdeckt.

Verdächtiger schweigt

Ihr Hund dürfte im Geäst angeschlagen haben. In der Nähe des Tatorts konnte ein Moldawier festgenommen werden. "Er hat sich auffällig verhalten, Kreise gezogen und immer wieder zum Tatort geblickt", sagt Polizeisprecher Harald Sörös.

Der Verdächtige wurde festgenommen. Er hatte keine Dokumente bei sich und schweigt im Verhör. Auch die Identität des Opfers ist noch unklar.

(coi)