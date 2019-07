Ast-Mord in Katzenpark: Ist Opfer ein Obdachloser?

Wie "Heute.at" bereits am Montag berichtete, hatte eine eine Spaziergängerin in der Stadtwildnis in der Maiselgasse (3. Bezirk) eine unbekannte Leiche entdeckt. In der Nähe des Tatorts konnte in Folge eine verdächtige Person vorläufig festgenommen werden.



Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen, doch diese erweisen sich als schwierig. Die Kriminalisten konnten zwar die mutmaßliche Identität des Tatverdächtigen – ein 35-jähriger Moldawier – feststellen. Allerdings händigte der Mann den Ermittlern eine gefälschte rumänische Identitätskarte aus, weshalb die Richtigkeit der Daten noch einmal geprüft werden muss.

Geständnis abgelegt

Zumindest ein Geständnis dürfte der Tatverdächtige abgelegt haben, wie die Polizei mitteilt. Demnach ist der Mord am Samstag, dem 29. Juni 2019, zwischen 22.00 und 22.30 Uhr verübt worden. Im Vorfeld dürfte es zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen sein. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.



Die Ermittlungen zur Identität des Opfers sind nach wie vor im Gange. Derzeit gibt es als Anhaltspunkte zu der Person, lediglich eine Beschreibung:



Männlich, ca. 40-50 Jahre alt, 183 cm groß, dunkle Haare und dunkler Vollbart.



Nach den Angaben des Tatverdächtigen sowie den äußeren Merkmalen und der Bekleidung des Leichnams könnte es sich laut Wiener Polizei bei dem Opfer um einen Obdachlosen handeln.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)