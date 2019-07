Asyl-"Touristen" von Polizei festgenommen

Im Zuge einer fremdenpolizeilichen Schwerpunktaktion wurden am Samstag drei Männer verhaftet. Zuerst ging den Beamten ein 22-jähriger Türke ins Netz, der sich mit gefälschten rumänischen Papieren auswies. Bei der Befragung gestand er, die gefälschte rumänische ID-Card in Moldawien gekauft zu haben, um nach Wien zu kommen. In Wien wollte er einen Mann treffen, der ihn nach Deutschland bringen sollte. Dort wollte er Asyl beantragen.

Weitere Anhaltung

In der Zwischenzeit führte eine weitere Gruppe von Beamten Personenkontrollen durch. Dabei ging ihnen ein 21-jähriger Türke ins Netz. Er wies sich ebenfalls mit gefälschten rumänischen Papieren aus. Auch er wollte weiter nach Deutschland, um dort Asyl zu beantragen.

Dritte Festnahme

Bei beiden vorigen Kontrollen fiel den Polizisten ein 19-jähriger Türke auf. Als sie den Verdächtigen aufforderten, sich auszuweisen, wies er sich mit einem italienischen Fremdenpass aus. Bei der Befragung auf der Polizeiinspektion stellte sich heraus, dass er noch weitere gefälschte Ausweise bei sich hatte. Außerdem gab er zu, dass er die beiden Türken (21, 22) nach Deutschland bringen wollte.

