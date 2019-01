Auch Männer mit Schaf im Uni-Kalender

Der Kalender der "AktionsGemeinschaft VetMed" sorgte – wie berichtet – tierisch für Aufregung. "Sexistisch" oder "Frauenbild der 60er-Jahre", zürnte das Internet. Grund: Zwei Frauen waren in Spit zenunterwäsche im Schweinestall abgebildet.

"Heute" entdeckte aber auch männliche Tierärzte in spe in dem Körperkunstwerk, für das 17 Frauen und 10 Männer ländlich inszeniert wurden. Zwar nicht ganz 50/50, mildernde Umstände können jedoch für den karitativen Gedanken zugebilligt werden: Der Erlös geht an SOS Katze. 71 % der "Heute"-Leser sagen: gut so. Na dann.

(red)