Aufregung um Wohnbau-Pläne am Shell-Sportplatz

Der Öl-Konzern Shell hat seinen Betriebssportvereinsplatz in der Steinheilgasse in Floridsdorf verkauft. Was der neue Besitzer, das Österreichische Siedlungswerk, damit vorhat, ist unklar.