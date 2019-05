Ausgehungerte Katze aus Wiener Wohnung gerettet

Auf ihrem Streifgang durch die Brigittenau hörten Polizisten der Bereitschaftseinheit am Mittwoch die lauten Schreie einer Katze. Sofort machten sie sich auf die Suche nach dem Stubentiger.

Laut Angaben von Bewohnern des Wohnhauses in der Dresdner Straße soll die Katze bereits seit einer Woche verzweifelt gemauzt und geschrieen haben. Der Mieter der betroffenen Wohnung sei im Haus schon längere Zeit nicht mehr gesehen worden.

Wohnungsmieter hat gar keine Katze

Die Polizei ermittelte die Telefonnummer des Mieters (35) und nahm mit ihm Kontakt auf. Der Österreicher, der seinen Hauptwohnsitz in Niederösterreich hat, erklärte er habe keine Katze. Wie der Stubentiger dennoch in seine Wohnung gekommen war, bleibt unklar. Der Mann bestätigte, schon länger nicht mehr in der Wohnung anwesend gewesen sein. Er habe zwar Pläne, sie herzurichten, wohne aber selbst nicht dort.

Stubentiger schon stark dehydriert und ausgehungert

Mithilfe des Wohnungsbesitzers verschafften sich die Beamten Zugang zur Wohnung und trafen dort auf eine verwahrloste, stark ausgehungerte und dehydrierte Katze. Die Inspektoren Christoph P., Anna W., Bianca M., Alexander B. und Daniel L. befreiten die erst acht Wochen alte Samtpfote schließlich aus ihrer misslichen Lage.

Sie wurde in die Polizeiinspektion Pappenheimgasse gebracht und dort der Tierrettung übergeben. Mittlerweile geht es der Kleinen, die auf den Namen Penelope getauft wurde, den Umständen entsprechend gut. Sie erholt sich im TierQuartier Wien von ihren Strapazen.

