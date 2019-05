Autofahrer zückte nach Crash ein Teppichmesser

Wegen eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden gerieten zwei Autolenker am Samstagvormittag in Wien-Hernals in Streit. In der Schadinagasse kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 53-Jährigen und einem 30-Jährigen.

Im Zuge des Wortgefechts zückte der 53-jährige Serbe plötzlich ein Teppichmesser und hielt es dem 30-Jährigen an den Hals. Dann fügte er ihm eine - zum Glück nur oberflächliche - Schnittverletzung am Oberschenkel zu.

Der Serbe wurde noch vor Ort von der Polizei festgenommen.



(hos)