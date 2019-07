Automanager: "Nach Flug waren 2.050 Euro weg"

Groß war der Ärger, als der österreichische Top-Manager Thomas Schmid (Chef von Hyundai Europe) am Sonntag seinen Koffer öffnete: Auf dem Flug von Wien nach Frankfurt waren 2.050 Euro verschwunden.

Gegenüber "Heute" schildert er den Vorfall: "Vor dem Abflug packte ich mein Handgepäcksstück mit 2.050 Euro (für den bevorstehenden Urlaub) in einen Rimowa-Reisekoffer. In der Hektik habe ich das Nummernschloss nicht geschlossen. Ich checkte den Koffer ein und flog ab. Als ich ihn in Deutschland öffnete, war alles in Unordnung und das Geld weg."

Der Manager ist wütend: "Ich vermute organisierten Diebstahl. Das Geld war wohl auf dem Sicherheitsröntgen sichtbar und wurde dann gestohlen." Schmid wollte in Frankfurt Anzeige erstatten, wurde aber wegen Unzuständigkeit abgewiesen. Dann informierte er Verleger Christian Mucha, der gute Kontakte zum Flughafen hat.

Der Airport erstattete mittlerweile selbst Anzeige, obwohl nicht festgestellt werden kann, ob das Geld in Wien oder Frankfurt entwendet wurde. Ein Sprecher: "Bei uns werden keine Koffer geöffnet, alles läuft vollautomatisch."

