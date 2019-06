Siebenjährige bei Pkw-Kollision verletzt

Ein 35-jähriger Mann, der seine 7-jährige Tochter im Auto hatte, fuhr am Dienstagfrüh mit einem Pkw entlang der Gußriegelstraße in Fahrtrichtung Raxstraße und wollte nach links in diese einbiegen.

Ein 50-jähriger Kfz-Lenker fuhr entlang der Raxstraße in Fahrtrichtung Triester Straße und wollte die Kreuzung mit der Gußriegelstraße in gerader Richtung übersetzen.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 7.20 Uhr im Kreuzungsbereich zu einer Kollision, wodurch beide Lenker und das 7-jährige Mädchen verletzt wurden. Alle Beteiligten wurden vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und anschließend in häusliche Pflege entlassen.

