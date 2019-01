Ball-Demo: Platzsperren und Staus erwartet

Freitag wird die Hofburg wieder zur Sperrzone. Während die Gäste am Akademikerball im Dreivierteltakt tanzen, wird vor den Toren protestiert. Auf Facebook haben sich bereits 1.300 Menschen für die "Demonstration gegen den FPÖ-Burschiball" angemeldet. Ein Teilnehmer-Rekord ist möglich. Sogar die FPÖ rechnet mit verstärkten Protesten.

"Wir demonstrieren gegen den Burschenschafterball, bei dem sich die Crème de la Crème des österreichischen und internationalen Rechtsextremismus trifft, damit wir erneut ein deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus und Neofaschismus setzen", so Käthe Lichtner von der "Offensive gegen Rechts". Starten soll der Protestzug um 17 Uhr am Schottentor. Die Polizei will in den nächsten Tagen über Maßnahmen informieren. Dass es zu Platzsperren und Staus kommt, gilt als fix.

