Bauarbeiter stürzte ab – schwer verletzt

Ein Ukrainer ist am Mittwochvormittag auf einer Baustelle in der Wipplingerstraße verunfallt. Der 47-Jährige rutschte aus noch ungeklärter Ursache ab und stürzte fünf Meter in die Tiefe. Er erlitt schwere Beinverletzungen und wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Spital gebracht.

Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt - dieser Artikel wird aktualisiert.

(red)