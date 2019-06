Baufirma Soravia holt Chorherr als Berater

Erst im Februar zog sich Christoph Chorherr nach fast 30 Jahren in der Wiener Kommunalpolitik (Spezialgebiet: Stadtplanung, Bau) zurück, nannte eine Karriere als Bio-Bäcker als neues Lebensziel.

Überraschender Karrieresprung

Doch noch bevor es so weit ist, kehrt Chorherr in seinen Kernbereich zurück. In seinem Blog erklärt er, künftig als Berater von Bauherr Erwin Soravia tätig zu sein. Dort will er der Soravia Group beim Aufbau eines Bauträgers für geförderten Wohnbau helfen.

Nach dem Wechsel von Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig zum Glücksspielkonzern Novomatic der nächste überraschende

Karrieresprung für einen Ex-Grünen. Einigen, wie etwa den Neos, stößt das sauer auf. Kritik weist Chorherr zurück: "Es geht um klimaorientiertes Bauen ohne fossile Verbrennung. Was ist daran unmoralisch?"



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)