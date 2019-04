Baustart für Gemeindebau mit Wildgarten

Auf dem Rosenhügel, einem Ausläufer des Wienerwaldes in Meidling entsteht derzeit Wiens erstes Wohnquartier in einem Wildgarten. Seit Anfang April wird dort auch ein weiterer Gemeindebau Neu errichtet.

"Auf dem Rosenhügel entsteht ein naturnahes Wohnquartier mit rund 1.100 Wohnungen. Im künftigen neuen Meidlinger Bezirksteil wird das gute Miteinander groß geschrieben. Ein Nachbarschaftszentrum und miteinander verbundene Freiräume und Gärten werden viel Raum für gemeinsame Aktivitäten der Bewohnerinnen und Bewohner bieten", erklärt Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ).

Wildgarten als urbane Gartenidylle

Der Wildgarten sieht bauplatzübergreifende Grün- und Freiräume vor, gemeinschaftliche Gärten und eine autofreie und nachhaltige Infrastruktur sorgen für naturnahes Wohnen. Die vorhandenen Hecken am Rosenhügel sollen weitestgehend erhalten bleiben.

Die künftigen Bewohner sollen von Begegnungs- und Rückzugsräumen mit unterschiedlichen Nutzungsintensitäten profitieren. Grün-und Freiflächen, öffentliche Plätze, Jugendspielbereiche, Gartenlandschaften, Hausgärten sowie ein Baumhain stehen zur Verfügung.

123 neue Gemeindewohnungen

Der Gemeindebau Neu im Wildgarten besteht aus einem Baukörper mit fünf Geschoßen und einer Tiefgarage mit 180 Stellplätzen. Auf rund 7.500 Quadratmeter Wohnnutzfläche entstehen 123 Gemeindewohnungen, die nahezu alle über einen Balkon oder eine Loggia verfügen. Mehr als die Hälfte davon sind 2-Zimmer-Wohnungen, die eine Wohnfläche von rund 55 m2 besitzen. Durch weitere 1- und 3-Zimmer-Wohnungen ist der Gemeindebau Neu auch für Singles oder Familien ein neues Zuhause.

"Die hellen Wohnungen besitzen praktische Grundrisse. Großzügige Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Kinderwägen und Rollatoren im Erdgeschoß ergänzen das Angebot. Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner können bereits im Frühling 2021 in ihre neuen Gemeindewohnungen einziehen", so Wiener-Wohnen-Vizedirektor Thomas Machanec.

Über 200 geförderte Wohnungen noch heuer beziehbar

Bereits im Rohbau befinden sich die geförderten Wohnprojekte auf den Bauplätzen 8 und 18 am Emil-Behring-Weg im Wildgarten. Auf Bauplatz 8 realisiert die Sozialbau AG 167 supergeförderte Wohnungen, davon 59 SMART-Wohnungen.

Auf Bauplatz 18 von Bauträger Neuland entstehen 55 supergeförderte Wohnungen, davon 20 SMART-Wohnungen.

Insgesamt befinden sich auf diesen beiden Bauplätzen im Wildgarten 222 leistbare Wohnungen, die Ende des Jahres bezugsfertig sein werden.

Für die BewohnerInnen beider Bauplätze sind in den Wohnhäusern Kinderwagen- und Fahrradabstellräume, Gemeinschaftsräume und Dachterrassen geplant. In einer bauplatzübergreifenden Tiefgarage können Stellplätze angemietet werden. Das Wohnungsangebot reicht von 2- bis 4- Zimmer Wohnungen in den Größen von 50 bis 100 Quadratmeter.

Alle Wohnungen verfügen über eine private Freifläche wie Balkon, Terrasse oder Mietergarten. Teile der Außenfassade der Wohnhäuser sind vertikal begrünt. Über Laubengänge bzw. über ein großzügiges Foyer gelangen die neuen Mieter in ihre Wohnungen.

Alle Informationen zu den Wohnungen und zur Anmeldung bietet das Wohnservice Wien.

