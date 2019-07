Beachvolleyball: Vienna Major Party startet

Wien wird in den nächsten Tagen zum dritten Mal Schauplatz der internationalen Volleyball-Szene. Zu verdanken ist dies dem Vienna Major Beachvolleyball-Event auf der Donauinsel, das jährlich tausende Menschen anzieht und vor allem internationale Volleyballstars auf Wiens "Island" lockt. Zwanzig Jahre lang schaffte es der Veranstalter Hannes Jagerhofer, alle Besucher nach Klagenfurt zu locken, seit 2017 ist das Mega-Event in der Bundeshauptstadt angekommen. "Heute" hat die wichtigsten Details zusammengefasst.

Gratis Eintritt zum Areal, ab 40 € Tagespass

Wer das Beachvolleyball-Turnier besuchen möchte, kann das prinzipiell bei freiem Eintritt tun. Ganz nach dem Prinzip "First come, fist serve". Wer allerdings einen sicheren Sitzplatz im Center Court haben will, sollte sich einen Tagespass (ab 40 €) zulegen. Dort gibt es 8.000 Plätze. Tickets für den VIP-Bereich gibt es ab 816 Euro.

600.000 US-Dollar Preisgeld

Je 300.000 Dollar für Damen und 300.000 Dollar für Herren werden bei dem Turnier ausgeschüttet. Die Sieger erhalten 40.000 Dollar, das sind rund 35.880 Euro, der 25. Platz erhält 4000 Dollar, also 3.588 Euro.

Sand kann nach Event gekauft werden

Auf 49.0000 Quadratmetern wird Spitzensport und Unterhaltung geboten. Dafür wurden 50 LKW-Ladungen Sand herangekarrt und 1500 Tonnen verarbeitet, um die 160 Spiele auszutragen. 48 in der Qualifikation und 112 im Hauptbewerb. Für zehn Euro pro Tonne kann jeder, der will, Sand für Zuhause oder den persönlichen Beachvolleyball-Platz kaufen. Leider nur bei Selbstabholung. Anfragen dafür per Mail an office@beachmajors.com.

Die Fans freuen sich auf: Clemens Doppler und Partner Alexander Horst

6000 Quadratmeter umfasst das VIP-Areal inklusive einer 2500 Quadratmeter großen VIP-Terasse. Der Vertrag mit der Stadt Wien und Vienna Major läuft noch ein Jahr. Rund 30.000 Nächtigungen und Millionenumsätze bringt das Großevent nach Wien, 950.000 Euro zahlt die Stadt dafür ein.



Clemens Doppler im Center Court

Jeweils 32 Teams bei Damen und Herren sind im Hauptbewerb. Absolute Lieblinge der Besucher sind die Oberösterreicher Clemens Doppler (38) und Alexander Horst (36). Das fortgeschrittene Alter könnte ein Hindernis sein, die Fans werden dennoch ohne Ende bei ihrem Auftritt jubeln. 2017 wurden sie Vizeweltmeister, 2018 waren sie im Major-Viertelfinale.

Beach-Village mit Pool, Schaukel, Trampolin, Parcour und Hängematten

Neben dem Public-Viewing bietet das Areal rund um den Center-Court alles, was ein Fan-Herz begeistert. Neben neuen Sportarten zum Testen gibt es einen Pool, ein Trampolin, eine Schaukel, einen Sport-Parcours, Hängematten und sogar ein Dodgeball-Feld.

Das Areal befindet sich zwischen Floridsdorfer und Brigittenauer Brücke

Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.

Bis zur Station Handelskai mit der U-Bahn (U6), der Schnellbahn (S1, S2, S3, S5, S6, S7, S9, S15, S45) oder dem Autobus (5A, 11A, 11B, 37A)

Rechnen sie mit folgenden Fahrtzeiten: 16 Minuten zum Westbahnhof, 25 Minuten zum Hauptbahnhof und 33 Minuten zum Flughafen.

Vorboten des Volleyball-Fiebers auf Wiener Ampeln

Seit einer Woche leuchten bereits zwei Ampeln in Wien - ganz nach dem Motto: "Es wird los gebaggert". Bei dem Schutzweg bei der Floridsdorfer Brücke sowie einem Übergang beim Praterstern erstrahlen die Ampeln im Beach-Style.

Detailliertes Programm Vienna Major

· Gruppenspiele Damen· Qualifikation Herren· Beach Party Night: Ö3 Silent Disco Beach Disco @Strandbar Herrmann

Donnerstag

· Gruppenspiele Herren

· Playoffs Damen

· After Work Wine Tasting @ the Beach by wine affairs & A LA CARTE

Freitag

· Playoffs Herren

· Viertelfinali Damen

· Beach Party Night: Beach Party @ Pratersauna & Vie i Pee

Samstag

· Viertelfinalie Herren

· Semifinali Damen

· Finali Damen

· Beach Party Night: Beach Party @ Pratersauna & Vie i Pee

Sonntag

· Vienna City Cup Finale (kindercup.wien)

· Semifinali Herren

· Finali Herren

· Beach Party Night: Official Beach Champions Night @ Vie iPee



