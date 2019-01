Beagle "Snoopy" in Kälte an Baum gebunden

"Absolut Kaltblütig", kommentiert die Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins, Madeleine Petrovic, den Vorfall:

Die Registrierung kann auf drei verschieden Arten erfolgen:1. Selbstanmeldung via Bürgerkarte online: Der Hund wird nach dem Einsetzen des Chips vom Besitzer in der Heimtierdatenbank (https://heimtierdatenbank.ehealth.gv.at/) registriert. Achtung: Hier sind eine Bürgerkarte (Link: http://www.buergerkarte.at/) und eine gültige Email-Adresse Voraussetzung.2. Der Tierarzt übernimmt die Registrierung3. Registrierung über die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde

Ein circa fünf Jahre alter Beagle wurde an einem Baum befestigt am Wienerberg (Favoriten) von einer Spaziergängerin vergangenen Freitag entdeckt und sofort in den Wiener Tierschutzverein gebracht. Wie lange der Hund in der Kälte verharren musste, ist bislang unklar.

"Snoopy" ist gut genährt und hat eine Ohrenentzündung

Dem gut genährten Beagel wurde im Tierschutzverein der Name "Snoopy" gegeben. Das zutrauliche Tier wurde sofort tierärztlich untersucht. Eine beidseitige Ohrenentzündung wurde entdeckt.

Wiener Tierschutzverein: "Gechippt aber nicht regisitriert

"Der Hund ist zwar gechippt, aber es gibt keine Registrierung des Chips", betont der Pressesprecher des Wiener Tierschutvereins Oliver Bayer. Dies komme immer wieder vor. Viele Hundebesitzer wüssten nicht, dass eine Registrierung des Chips notwenig sei.

Bitte um Hinweise an Tierschutzverein

Ein Tier auszusetzen sei eine strafbare Handlung und der Tierschutzverein hoffe, die verantwortliche Person ausforschen und zur Rechenschaft ziehen zu können. Sollte sich kein Besitzer eruieren lassen, so kann Snoopy in einigen Tagen zu neuen Besitzer ziehen.

Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch unter 01/699 24 50.

