Neue "Miss Vienna"-Wahl findet ohne Publikum statt

Bereits im Vorfeld der ersten "Miss Vienna"-Wahl hatte es Vorwürfe von Schiebung und Manipulation gegen die "Miss Vienna"-Veranstalterin Agnes Goebel gegeben - "Heute.at" berichtete.

Umfrage Glauben Sie, dass bei Miss-Wahlen manipuliert wird? Ja sicher, das ist alles abgekartet

Manchmal vielleicht

Eher nicht

Nein, sonst würden ja nicht immer die Schönsten gewinnen

Interessiert mich nicht

Der Lizenzgeber, die "Miss Austria Corporation", zog daraufhin die Konsequenzen und entzog Goebel nicht nur die Lizenz, sondern erkannte auch Beatrice Körmer, der gewählten "Miss Vienna", den Titel ab.

"Unschöne Angelegenheit"

"Die unschöne Angelegenheit mit angeblichen Schiebungs- und Bestechungsvorwürfen soll auf keinen Fall auf dem Rücken der Mädchen ausgetragen werden", heißt es in einer Aussendung.

Bei einem Meeting hätte die bisherige Lizenznehmerin Agnes Goebel zugestimmt, "dass die Miss Vienna Wahl neu ausgetragen wird".

In der Mitteilung wurde auch der neue Termin der "Miss Vienna-Wahl" bekanntgegeben. Die Wahl findet nun am 21. Mai in Wien statt. Die Location werde noch mitgeteilt.

Neuwahl ohne Publikum

Es werde eine komplett unparteiische, kompetente Jury geben, die vom Lizenzinhaber nominiert wird. Die Neuwahl wird ohne Publikum stattfinden.

(wil)