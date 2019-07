Benefizkonzert zugunsten der Enkplatz-Brandopfer

Trotz des Regens haben sich am Samstag viele Menschen am Enkplatz, wo vor zwei Monaten ein Zinshaus abgebrannt ist, eingefunden, um den guten Zweck zu unterstützen.

Das Benefiz-Festival wird vom Verein "Leiwandes Simmering" veranstaltet. Es werden Spenden für die Brandopfer gesammelt. Bis Sonntagabend gibt es noch zahlreiche Auftritte von verschiedenen Musikern und Bands auf der Bühne direkt vor der Kirche.

Mitte Mai ist in einem Gebäudekomplex am Enkplatz in Wien Simmering ein Feuer ausgebrochen. Der Brand wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst. 370 Bewohner waren plötzlich ohne Dach über dem Kopf. Da Wohnungen dort durch das Flammen-Inferno völlig zerstört wurden, wird die Sanierung mindestens ein Jahr dauern.

Wohnhaus in Simmering brennt

(ek)