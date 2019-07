Berufsrettung Wien dreht eigenes Bottle-Cap-Video

Die Wiener Polizei hat mit einem Video zur aktuellen Bottle-Cap-Challenge beeindruckt. Es zeigt, wie ein Beamter eine Mineralwasserflasche mit dem Fuß so tritt, dass nur der Stöpsel davonfliegt.

Die Nutzer waren begeistert, doch kann es die Wiener Berufsrettung besser? Ja, sagen die Retter zumindest auf Facebook.

"Können wir schon lange"

Dort heißt es: "Was die Polizei Wien kann, können unsere NotfallsanitäterInnen schon lange". Wie die Berufsrettung an den aktuellen viralen Trend herangeht und dabei für Lacher sorgt, sehen Sie im Video oben!

Ausgelöst hat die Challenge übrigens Schauspieler Jason Statham. Statham steht in dem Clip auf einer Dachterrasse. Im Vordergrund ist eine Flasche zu sehen. In Zeitlupe setzt der Schauspieler zu einem Spin Kick an, mit dem er den Verschluss von der Glasflasche dreht.

