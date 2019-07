Betrunkene attackierte Nachbarn und Polizisten

Anita H. (34, Name geändert) ist bei ihren Nachbarn in Wien-Donaustadt als "Rabiatperle" bekannt. Immer wieder nötigt die Verkäuferin Leute, zum Alkoholtrinken in ihre Wohnung zu kommen – und lässt sie dann nicht mehr gehen. So auch am Sonntagabend: Die 34-Jährige überredete einen Nachbarn, mit ihr einen Schnaps zu trinken. Laut Zeugen kam es dann zu einem lautstarken Streit, der Nachbar rief die Polizei. "Sie wollte den Mann nicht gehen lassen, obwohl er nicht mehr mit ihr trinken wollte", berichtet eine Zeugin.

Als die Beamten kamen, ging Anita H. auf sie los, attackierte die Einsatzkräfte mit Fußtritten und Bissen. Ein Polizist wurde verletzt. Die betrunkene 34-Jährige wurde festgenommen, mit Handschellen und Fußfesseln aus dem Haus getragen. Sie befindet sich in Haft, wurde mehrfach angezeigt.

"Es gab immer wieder Probleme mit ihr", erzählt eine Bewohnerin. "Sie trinkt gerne über den Durst und hatte immer wieder Probleme mit Nachbarn."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(pet)