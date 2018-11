Betrunkener schoss mit scharfer Waffe aus Fenster

Gleich mehrere Personen hörten am Donnerstag gegen 11.40 Uhr in der Ada-Christen-Gasse in Wien-Favoriten einen Schuss und entdeckten anschließend ein Einschussloch in einem Abzugsrohr. Die Zeugen verständigten die Polizei, die aufgrund der Angaben einen 53-Jährigen als mutmaßlichen Schützen ausforschten.

Der 53-Jährige wurde von den Beamten betrunken in seiner Wohnung angetroffen. Gegen den österreichischen Staatsbürger, der zu dem Zeitpunkt einen Alkoholspiegel von 1,2 Promille hatte, besteht ein aufrechtes Waffenverbot, dennoch hatte er einen Pfefferspray bei sich. Eine Schusswaffe wurde bei ihm nicht gefunden, er gab zudem an, zum Zeitpunkt des Schusses nicht zu Hause gewesen zu sein.

Verletzt wurde durch den Schuss zum Glück niemand. Der 53-Jährige wurde gleich mehrfach angezeigt.



