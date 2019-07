Blümel an der Spitze: ÖVP Wien fixiert Wahlliste

"Kurz im Bund, Blümel in Wien" lautet das Motto der ÖVP diesen Sommer. In diesem Sinne hat der Landesparteivorstand am Freitag auch die Landesliste für die Nationalratswahl im Herbst fixiert.

An der Spitze: ÖVP Wien-Chef Gernot Blümel.

Er will "mehr türkise Politik für Wien". Ein "Ende der Schuldenpolitik, weniger Steuern und ein Ende des SPÖ-Systems" schwebt ihm vor. "Wir wollen den Weg der Veränderung auch in unserer Stadt fortsetzen. Diese türkise Politik wollen wir ab September wieder im Bund und ab 2020 in Wien umsetzen."

Die ganze Liste

Die Wiener Landesliste habe man ausgewogen zusammengestellt: Bundes-, Landes- und Bezirksebene seien vertreten, es gebe Ausgeglichenheit zwischen Männern und Frauen.

An zweiter Stelle der Landesliste steht die Nationalratsabgeordnete Maria Theresia Niss. Die Unternehmerin ist die Tochter des früheren Chefs der Industriellenvereinigung, Peter Mitterbauer und ist ÖVP-Bereichssprecherin für Digitalisierung, Forschung und Innovation.

Der ehemalige Wiener Landespolizeikommandant Karl Mahrer, nunmehr Sicherheitssprecher und Abgeordneter der ÖVP, kandidiert auf Listenplatz Nummer 3. Bei der Wahl 2017 führte er die Liste noch an.

Maria Smodics-Neumann gehört der vierte Listenplatz, sie ist ebenfalls Nationalratsabgeordnete und auch Spartenobfrau Gewerbe & Handwerk in der Wirtschaftskammer Wien.

Auf dem fünften Listenplatz in Wien kandidiert ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer. Seit 2017 ist er Bezirksparteiobmann der ÖVP Hietzing.

Die Obfrau der ÖVP Brigittenau, Romana Deckenbacher, besetzt den sechsten Listenplatz. Auf Platz Sieben findet sich Martin Engelberg, Nationalratsabgeordneter und Bereichssprecher für Internationale Entwicklung. Er ist mit der Leiterin des Jüdischen Museums, Danielle Spera, verheiratet.

Die Wiener Weinkönigin Elisabeth Wolff steht auf dem achten Listenplatz, hinter ihr kommen noch der Nationalratsabgeordnete Nico Marchetti und die Bezirskobfrau von Neubau, Christina Schlosser auf den Plätzen 9 und 10.

Im Überblick:

1.Gernot Blümel

2.Maria Theresia Niss

3.Karl Mahrer

4.Maria Smodics-Neumann

5.Karl Nehammer

6.Romana Deckenbacher

7.Martin Engelberg

8.Elisabeth Wolff

9.Nico Marchetti

10.Christina Schlosser



(csc)