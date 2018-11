Bodybuilder ist nun der Wiener „Krapfen-König“

"Bei einem Wettessen lege ich einen Schalter im Hirn um. Ich kaue nicht viel, es geht einfach rein und runter." So gewann Bodybuilder Samer A. (27) am Sonntag auch das Faschingskrapfen-Wettessen am Wiener Stephansplatz. "Schlecht war mir danach nicht, ich habe zuvor ganz normal gefrühstückt, dann habe ich eine Stunde Cardio-Training gemacht.

Nach dem Krapfen-Wettessen habe ich am Abend ganz normal gegessen, es gab Fleisch mit Reis."

Was große Portionen angeht, ist Samer ein Vollprofi. "Begonnen habe ich mit einem Waffel-Wettessen. Damals habe ich 26 Waffeln in 6 Minuten geschafft." 2015 verdrückte der studierte Betriebswirt dann den "Big Mamas Burger" in der Leopoldauer Alm in 50 Minuten – ein zwei Kilo schweres Fleischmonster inklusive zwei Kilo Kartoffeln. Auch eine Schnitzelplatte für zwei Personen plus Steak als Beilage schaufelte Samer in 15 Minuten weg.

"Ich bereite mich gar nicht darauf vor. Ich trainiere fünf Mal die Woche Kraft und Ausdauer. Oft werde ich auf Facebook zu Wettessen eingeladen, wenn mir eines gefällt, mache ich mit!"

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(pet)