Wiener Feuerwehr päppelt Katzen nach Brand auf

Einsatzkräfte kümmerten sich bei einem Wohnungsbrand in der Bundeshauptstadt nicht nur um Menschen in Not, sondern versorgten auch zwei Vierbeiner.