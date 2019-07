Detonationen und Feuer neben Ex-Flüchtlingsheim

Neben einem ehemaligen Flüchtlingsheim am Ende der Muthgasse in Wien-Döbling ist am späten Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Aus einem an einen Parkplatz angrenzenden Gestrüpp schlugen kurz vor 22.00 Uhr plötzlich meterhohe Flammen empor. Zwischendurch waren zwei Detonationen zu hören.

Nach wenigen Minuten erreichte die alarmierten Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr den Brandort und begannen mit den Löscharbeiten. Innerhalb weniger Minuten war das Feuer unter Kontrolle.

Brand Aus konnte aber auch gegen 22.20 Uhr, eine halbe Stunde nach der Alarmierung, noch nicht gegeben werden. Immer noch suchten Feuerwehrmänner mit Scheinwerfern das Gelände nach versteckten Glutnestern ab.

Die Brandursache ist unterdessen noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen, wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr gegenüber "Heute.at" erklärt.

