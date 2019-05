Großeinsatz bei Feuer im Karl-Marx-Hof

Am frühen Montagabend schrillten bei den Wiener Einsatzkräften die Alarmglocken: Zimmerbrand. In einer Wohnung im bekannten Karl-Marx-Hof in der Boschstraße, gegenüber der U4-Station Heiligenstadt, war offenbar ein Feuer ausgebrochen.

Kurz nach 18 Uhr rückten die Wiener Berufsfeuerwehr, Berufsrettung und Polizei aus. Am Einsatzort angekommen, entdeckten die Retter das Feuer ersten Informationen zufolge in einem der Stiegenhäuser.

Seitens der Berufsrettung waren der Katastrophenzug sowie zwei Rettungswagen im Einsatz, wie ein Sprecher gegenüber "Heute.at" bestätigt. Nach rund einer halben Stunde konnte die Berufsrettung ihren Einsatz wieder beenden. Verletzte hat es demnach keine gegeben.

Feuerwehr und Polizei waren kurz vor 19 Uhr immer noch vor Ort. Weitere Details sind bis dato nicht bekannt. Update folgt.

(red)