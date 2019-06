Brandanschlag auf Kirche mit Weihwasser abgewehrt

Einfach nur Glück, oder göttlicher Beistand? In der Dominikanerkirche St. Maria-Rotunda in der Wiener Innenstadt hat vergangene Woche offenbar ein Feuerteufel sein Unwesen getrieben. Wie die katholische Nachrichtenagentur "KathPress" am Mittwoch meldet, wurden am 12. Juni in zwei Beichtstühlen Brände gelegt.

Ein aufmerksamer Tourist verhinderte aber Schlimmeres, indem er das Feuer mit Weihwasser löschte. Die dazu gerufene Feuerwehr gab schließlich Entwarnung.

Der entstandene Schaden lässt sich nach Angaben des Ordens noch nicht genau beziffern. Aus Sicherheitsmaßnahmen bleibt die Kirche außerhalb der Gottesdienstzeiten nun vorerst geschlossen.

"Ich bin sehr dankbar"

Der Prior der Dominikaner in Wien, Günter Reitzi, zeigte sich bestürzt, zugleich aber froh, "dass nicht mehr passiert ist", wie er am Mittwoch mitteilte. "Ich bin sehr dankbar, dass das Feuer nicht noch weiter um sich gegriffen hat."

Für die Menschen und Gläubigen tue es ihm sehr leid, dass die Dominikanerkirche außerhalb der Gottesdienstzeiten bis auf weiteres geschlossen bleibt.

Gleichzeitig kündigte der Dominikaner-Prior an, dass das Gotteshaus ab Jänner 2020 wegen bereits länger geplanter Renovierungsarbeiten voraussichtlich für zwei bis drei Jahre nicht zugänglich sein wird.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)