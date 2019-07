Brandhaus in Simmering soll bewacht werden

Nach dem verheerenden Brand eines Wohnhauses am Enkplatz (Simmering) sind die leidgeprüften Bewohner nun auch noch mit Diebstählen konfrontiert. Laut Bezirkschef Paul Stadler (FPÖ) soll es bereits zu 54 Einbrüchen gekommen sein. Gegenüber dem "Kurier" bestätigt die Polizei 30 Anzeigen.

Bei einem runden Tisch besprachen am Dienstag Bezirk, Vertreter der Hausverwaltung und der Polizei nun geeignete Sicherungsmaßnahmen. "Noch ist nichts fix", so Stadler zu "Heute". Sollte die Hausversicherung nicht die Kosten für einen Security-Dienst übernehmen, könnte der Verein "Leiwandes Simmering" dafür aufkommen, so Stadler.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)